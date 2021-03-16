如果身邊多了一筆錢，加上一間房子，該如何運用？一名網友稱今年24歲、獨子，家人過世後留給他340萬元現金和一間位在高雄、格局為3房的房子，希望聽取網友意見。眾多網友認為現金金額不高，房子的話也要看現值，建議穩健理財；更多人力勸，「千萬別被詐騙了！」

「你今年才24歲，不要把私人財力公開在網路上，收集完意見趕快刪文」，網友好心告誡原PO，這樣的發文易引來有心人士覬覦，這陣子要是接到陌生人私訊或電話，絕對不要輕易相信對方。

原PO在臉書社團「存錢公社」的發文，確實引起網友討論，對於他年紀尚輕突繼承一筆財產，多勸他保守以對，「你不要亂投資，340萬沒有很多，穩當點」、「房子自己住太大，可考慮出租，改住小一點的，說不定收租拿來付房租還有剩」、「現金可分成幾部分，選好標的後長期投資」。

一名專業網友留言最受肯定，他認為3房無論自住或整層出租或分租都行；現金留60萬元，供日常生活使用與急用。投資方面只買台股，他特別提到金融股，「剩餘的錢就存有配息的銀行股，配個幾年就0成本，將來一直有被動式配息收入，40歲以後你會活得比市場8成的人輕鬆很多。」

(中時新聞網)