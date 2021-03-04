大陸全國政協第十三屆四次會議今天下午在北京人民大會堂舉行開幕式，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋向大會做工作報告時指出，政協今年將舉辦辛亥革命110周年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業。

對此，陸委會今天下午的例行記者會中，發言人邱垂正回應記者提問時表示，「北京當局藉著辦理各種紀念活動，或是開重要會議，進行一些扭曲歷史事實，並對台進行統戰，以滿足其內部所謂愛黨、愛國的需求，並鞏固中共執政的正當性、以及企圖削弱中華民國的法統，鼓吹一中原則的統一論調，我們不會接受。」

陸委會的回應，令人啼笑皆非。蔡政府如果真的這麼痛恨大陸統戰台灣，要不要自己也來辦個辛亥革命110周年紀念，奪回中華民國的話語權？不過，我們現在幾乎就可以斷言，蔡政府不會辦！不敢辦！更不願意辦！

請陸委會不要考驗民眾的記憶力。當年民進黨仍是在野黨時，黨主席蔡英文把中華民國形容為「流亡政府」，2016年政黨輪替執政後，在就職演說、多次的雙十國慶演說，蔡英文總統不想說出「中華民國」四個字，而是以「這個國家」代替。

蔡英文總統並非真心認同中華民國。民國108年的國慶演說，蔡總統才終於把「這個國家」改成「中華民國」，而她在演說中，直接把1949年國府播遷台來台之前在大陸的歷史一刀兩段，她說：「中華民國已經在台灣屹立超過70年......70年來，我們共同經歷過種種嚴峻的挑戰......」

對於當年的辛亥革命推翻滿清政府，國父孫中山先生1911年創立中華民國，中華民國曾統治大陸38年，歷經北伐、八年對日抗戰、國共內戰的歷史，蔡總統完全避談、不想正面以對，企圖以切割歷史的方式，切斷兩岸的政治臍帶，塑造「兩岸彼此各不相干」的假象。

汪洋說，今年大陸準備紀念辛亥革命110周年，藉此弘揚辛亥革命精神。大陸此舉，固然是企圖削弱中華民國的法統，但請問陸委會與蔡政府的官員，你們又何曾為了維護中華民國的法統，以實際行動做過什麼努力？

蔡英文總統不誠實面對史實，自我閹割中華民國在大陸的38年歷史，令人不齒，政府官員還好意思指責大陸統戰？

此外，陸委會發言人邱垂正還說，「政府呼籲民眾團體不呼應對岸的訴求，並拒絕參加與合作辦理此類的統戰活動」。說這話之前，陸委會要不要考慮一下，自己也來辦一場辛亥革命110年紀念大會？

但問題關鍵是，蔡政府願意正視這段歷史嗎？

(中時 )