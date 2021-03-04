疫情影響下，中央不斷提升防疫等級，對此，北市觀傳局為讓居家檢疫者均能返台順利完成居家檢疫，配合中央擴增防疫旅館量能，自1月至今，又增加5家防疫旅館，總房間數已近7000間，北市觀傳局強調，防疫旅館均經市府相關單位審核通過，凡旅客接待、餐飲服務、垃圾清運等均須符合SOP，盼解決民眾困擾。

北市觀傳局指出，增加旅館資訊包括1月23日上線的台北世聯商旅，有房間數41間，每晚房價為新台幣2800元至3900元，並含稅、含三餐；柯達大飯店台北林森店則於2月22日上線，擁有房間數為49間，每晚房價為新台幣3800元至4400元，且含稅、含三餐；而大欣大飯店則於2月25日上線，有房間數32間，每晚房價為新台幣1800元至5600元，並且含稅、含三餐。

北市觀傳局指出，台灣柒天精品旅店則在2月28日上線，共有房間數36間，而每晚房價為新台幣2000元至3000元，價格已含稅、含三餐；台北大直英迪格酒店2月28日上線，擁有房間數84間，其每晚房價為新台幣7130元至7708元，價格含稅、含三餐。

北市觀傳局指出，為避免旅客與旅館人員接觸，旅館皆有提供LINE好友以便聯繫付款、送餐，任何飲食需求、美食代購、關懷等事宜，並且觀傳局目前共成立106 家防疫旅館，總房間數 6785間，後續將持續與民間旅館業者通力合作，提供境檢疫旅客安心居住的空間。

(中時 )