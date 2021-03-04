台灣三星宣布B2B商用事業再添成功案例，台灣三星商用顯示器部門與連鎖超商7-ELEVEN合作，提供全台6,000家門市專業型商用顯示器，打造數位看板OPEN! CHANNEL。

台灣三星電子顯示暨儲存裝置事業部副總經理劉得榮表示，全球數位戶外廣告市場在2020至2023年，市值將增加87.2億美元，此外零售產業正面臨數位轉型的加速期，以因應消費習慣改變，台灣三星商用顯示事業部長期為不同領域的商用客戶提供適切的解決方案，隨著數位化趨勢逐年成長、5G未來科技的導入，亦將以多元經驗為企業型塑並優化嶄新的消費體驗。

7-ELEVEN表示，7-ELEVEN在台邁入第43年、第6,000店開幕之際，希望透過複合店型提升實體通路的消費者體驗，三星的商用顯示器能透過單機、拼接電視牆等顯示形式提供不同的解決方案，能彈性地呈現門市中貨架推播的活動影片或海報內容，為7-ELEVEN實現「融合智慧體驗」提供極大助力。

三星商用顯示器部門與7-ELEVEN的合作始於2019年，將依各門市擺放位置不同，提供不同解決方案，如門市收銀檯上方的顯示器為數位看板推播螢幕，將依頻道的檔期設定，即時播放相關活動及廣告資訊，在咖啡或現打啤酒專區，顯示器設置在吧台後方作為菜單使用，方便消費者清楚瀏覽商品品項，設有Live轉播的門市，則透過顯示器拼接成大型轉播看板即時轉播運動賽事，帶來不同以往的臨場體驗。

(工商 )