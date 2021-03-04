威力彩頭獎金額9.2億，在台南市北區的「佰面贏彩券行」開出，一注獨得。台彩今（4日）威力彩這期頭獎獎號為「02、11、18、30、31、32」，第二區為「06」。台彩表示，下期威力彩將加碼2億元，預估銷售達0.7億元，頭獎獎金上看2.2億。

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(中時新聞網)

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