威力彩9.2億一注獨得 獎落台南 22:112021/03/04 中時新聞網 蔡宗倫 、中時、 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎獎落台南 9.2億一注獨得。（圖／報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩頭獎金額9.2億，在台南市北區的「佰面贏彩券行」開出，一注獨得。台彩今（4日）威力彩這期頭獎獎號為「02、11、18、30、31、32」，第二區為「06」。台彩表示，下期威力彩將加碼2億元，預估銷售達0.7億元，頭獎獎金上看2.2億。 金球影后視后彩妝解密 安雅泰勒喬伊 迪奧復古妝容 開台西醫馬雅各逝世百周年 台南東區青年公園更名紀念 (中時新聞網) #台南 #威力彩頭獎 #注獨得 #台彩 #威力彩 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金球影后視后彩妝解密 莉莉柯林斯 蘭蔻繽紛妝感 04:102021/03/03 時尚消費 威力彩狂飆9億 3生肖最受神財爺眷顧將暴富 15:412021/03/04 運勢 威力彩今晚開獎 3星座有望抱回頭獎9億 15:372021/03/04 運勢 美妝聯名搶話題 星座迷的幸運彩蛋 04:102021/03/04 時尚消費 王彩樺親寫心經送別 曝吳孟達片場小動作：看了好感動 12:382021/03/03 娛樂 花博后里森林園區升級 植樹節開園 04:102021/03/04 地方新聞 威力彩爽中15萬 男放1周才領獎 笑不出來嘆：原本中7億 21:162021/03/04 社會 寶格麗傳遞正能量 鮮豔彩寶重現巴洛克美學 04:102021/03/03 時尚消費 台觀師生要求接管遭拒 教育部：學校未違法 16:402021/03/04 生活 礁溪寒沐酒店挺農業 季節限定鳳梨入菜 16:202021/03/03 生活 台北美福出招 吃飽喝足讓你便宜住 17:242021/03/03 生活 財經熱門新聞 債市引爆股市大殺戮 謝金河曝台積電慘了 - 財經 老美開後門中芯晶片復活 聯電不是最慘？ 2家台廠跟著跌 - 財經 為求過參議院 1.9兆美元紓困案拜登讓步了 - 財經 大媽拿老公錢All in台積電卡在650 股民曝一招：別怕 - 財經 台股大跌 張錫：指數跌破「萬六」就是買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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