南韓「韓聯社」報導指出，北韓寧邊核園區的部分設施已經重新啟動，美國的衛星拍到向放射化學實驗室輸送蒸汽的燃煤火力發電廠的煙囪在冒煙。南韓國防部昨日也表示，南韓正密切注意北韓在平安北道龜城市龍德洞的核設施入口處以建築物加以隱蔽一事的相關報導，青瓦台非常關注北韓的核設施活動情況。

韓聯社引述美國北緯38度網站的報導表示，這座煤電廠的煙囪從上月25日至本月2日曾多次冒煙，而電廠冒煙的情景很少能被拍到。該電廠在放射化學實驗室以南550公尺處，電廠延伸出來的蒸汽管只與實驗室連接。

報導表示，電廠在停運2年後重啟，懷疑北韓可能在準備進行乏燃料後處理，以提取製造核武器所需的原料。不過報導認為，也有可能是為了處置放射性廢棄物而重啟電廠，因為沒有啟動乏燃料後處理的其他跡象，比如5兆瓦級反應堆或乏燃料儲存庫的異常動向。寧邊核設施是北韓核武研發大本營。

此外，報導也表示，南韓和駐韓美軍考慮到疫情形勢，決定縮小將於本月8日至18日舉行的韓美聯合指揮所演習（CCPT）的規模，並將未來聯合司令部「完全作戰能力」（FOC）評估工作推遲至8月進行。

(中時 )