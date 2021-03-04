大陸13屆全國人大4次會議明天將在北京人民大會堂開幕，晚間公布會議議程，其中包括審議修改香港選制的議案。大陸全國人大會議發言人表示，全國人民代表大會作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對完善香港特別行政區選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。

根據官媒報導，今次人大會議期間，將會審議十項議程，第七項議程是有關完善香港選舉制度。這項涉港議案為全國人大常委會「關於提請審議人民代表大會關於完善香港特別行政區選舉制度」的決定草案。

大陸全國人大會議發言人張業遂晚間在記者會上回答港媒提問時表示，大陸全國人民代表大會作為最高國家權力機關，行使憲法和基本法賦予的職權，從憲制層面對完善香港特別行政區選舉制度作出決定，既是全國人民代表大會的權力，也是全國人民代表大會的責任。

他表示，香港特別行政區選舉制度是特別行政區政治體制的重要組成部分，近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度需要與時俱進作出完善，為全面準確貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治港」原則提供健全的制度保障。

(旺報 )