為提供客戶更好的服務品質，全球數位監控解決方案廠—晶睿通訊(3454)協助位於南非皮特馬里茨堡的BP Manor Garage複合式加油站升級現有的安控系統，晶睿通訊專注本業並調整體質，強化MIT、部署自動化生產，晶睿通訊總經理廖禎祺表示，今年業績應該會比去年好。

對複合式加油站來說，確保車輛出入順暢及在安全情況下進行加油，是提高顧客滿意度的重要指標；BP Manor Garage加油站現有大部分安防攝影機為四年前安裝，在以不更換大部分攝影機的前提下升級改造現有設備，包含汰換目前部分因密封圈磨損進水而造成損壞的老舊網路攝影機；在影像存儲與管理部分，此專案要求影像畫面保留至少4個月，並同時可以從5公里以外的地方進行遠端查看；此專案採用完整VIVOTEK網路安防系統，包含50台網路安防網路攝影機、網路錄影機(NVR)以及遠端管理軟體，涵跨了從戶外車道、泵島、室內收銀台、商店內部、員工室等區域。

晶睿2020年合併營收為55.44億元，年減15.65%，營業毛利為18.68億元，年減8.38%，合併毛利率為33.69%，年增2.67個百分點，營業淨利為2.64億元，年減12.87%，營業淨利率為4.78%，年增0.16個百分點，稅後盈餘為2.5億元，年減8.76%，每股盈餘為2.9元，公司董事會決議每股配息2元。

(時報資訊)