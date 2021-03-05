今天上午9點，大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。重點如下：

一、去年工作回顧

疫情防控取得重大戰略成果

在全球主要經濟體中唯一實現經濟正增長

全年國內生產總值增長2.3％

為市場主體減負超過2.6萬億元

城鎮新增就業1186萬人

年初剩餘的551萬農村貧困人口全部脫貧、52個貧困縣全部摘帽

國內疫情防控仍有薄弱環節，經濟恢復基礎尚不牢固

二、「十四五」主要目標

經濟運行保持在合理區間

常住人口城鎮化率提高到65％

人均預期壽命再提高1歲

城鎮調查失業率控制在5.5％以內

基本養老保險參保率提高到95％

三、今年主要目標

國內生產總值增長6％以上

城鎮新增就業1100萬人以上

居民消費價格漲幅3％左右

單位國內生產總值能耗降低3％左右

糧食產量保持在1.3兆斤以上

四、今年部分重點工作

財政：今年赤字率擬按3.2％左右安排

減稅：將小規模納稅人增值稅起征點從月銷售額10萬元提高到15萬元

降費：中小企業寬頻和專線平均資費再降10％

消費：穩定增加汽車、家電等大宗消費

創新：以「十年磨一劍」精神在關鍵核心領域實現重大突破

鄉村振興：做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接

開放：推動區域全面經濟夥伴關係協定儘早生效實施、中歐投資協定簽署

環保：北方地區清潔取暖率達到70％

教育：在教育公平上邁出更大步伐

醫保：居民醫保和基本公共衛生服務經費人均財政補助標準分別再增加30元和5元

住房：解決好大城市住房突出問題。規範發展長租房市場，降低租賃住房稅費負擔

文體：精心籌辦北京冬奧會、冬殘奧會

港澳台：完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制

(中時 )