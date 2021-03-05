年後轉職潮來襲，1111人力銀行5日公布最新「上班族年後轉職現況調查」指出，目前有七成二的上班族有轉職意願，主要鎖定三大行業，包括含金量高的「資訊/科技業」，其次則是「醫療業」跟「工商業服務」（泛金融業），平均期盼跳槽後薪資增加4,827元！

1111並指出，這些有意轉職的上班族中，有40.3%已「超前部署」在農曆年前就啟動求職模式，包括「開啟履歷/搜尋」及「年前已開始投遞履歷」；另有近37%則選擇在年後才找工作，還有22.8%已放出想轉職消息給親友。

1111調查也發現，上班族想轉職的主要原因，包括「追求更好的薪資」、「轉職跑道」、「年終領不好」、「無法升遷」及「產業不景氣/前景不佳」。除了有意轉職的七成二上班族外（其中，包括43.1%正在尋找轉職機會、29.0%騎驢找馬有好機會就轉換工作），也有12.3%上班族剛換新工作、3.4%已談妥新工作，僅12.2%表示不考慮轉職。

1111人力銀行媒體中心發言人黃若薇表示，觀察就業市場職缺供給端，1111人力銀行2月份資料庫顯示有50.6萬個工作機會，相較去年同期，明顯增加1.9萬個工作機會，顯見隨著景氣好轉，帶動企業徵才信心逐步上揚，整體就業市場氛圍有利於求職者，建議打算換工作或是想轉換跑道的人，積極的求職態度有助於找到合適位置。

黃若薇並指出，從國發會公布的景氣對策信號為黃紅燈，可以看出1月景氣判斷分數為37分，較上月增加3分，反映國內經濟持續增溫，企業逐漸釋出人力需求，對於轉職者而言，較有機會找到符合自己期待的工作。為鼓勵求職者找到合適工作並穩定久任，即日起在1111人力銀行投出履歷並找到工作就能申請，任職滿三個月即可得到1萬元幸福獎金。

此外，1111人力銀行舉辦的「2021幸福企業票選」也已展開，目前有超過2,000個品牌參與票選，產業橫跨七大類，包括「科技研發業」、「製造業」、「民生服務業」、「營造建築業」、「金融管顧業」、「貿易流通業」及「大傳教育社福業」，只要登入會員，每人每日皆可針對心目中的幸福企業進行投票，天天抽出1萬元得獎者，活動到4月30日截止。 為了解上班族年後轉職動向，1111人力銀行設計「上班族年後轉職現況調查」，針對求職會員進行網路問卷調查，調查時間2021年2月22日到2021年3月4日，共計回收1,162份。

(工商 )