「Breaking Defense」2日報導，英國航太系統(BAE)已取得波音5,800萬美元合約(約新臺幣16.53億元)，將展開F-15EX電子作戰套件初期少量生產(LRIP)，這讓F-15EX朝部署又跨出一步。

BAE發言人表示，根據美國空軍近日計畫，約217架F-15E模型飛機將進行EPAWSS系統的現代化；其中，F-15EX約144架。波音發言人則解釋，「美國空軍正為整個F-15E機隊與新款F-15EX，配備最先進的尖端電子作戰與反制系統」。

因此，波音與BAE的初期合約將包含一系列的現代化工程，對象涵蓋整個F-15E機隊的逾200架戰機。現有F-15E機隊將在聖安東尼奧接受EPAWSS升級，而近日產於聖路易斯的F-15EX也將預裝EPAWSS，並直到2025年春天才會達初期作戰能力(IOC)；這也意味著其中60架戰機要到生產後，才會安裝自衛系統套件最終版。

報導指出，EPAWSS軟體升級仍持續中，如改良網際網路定位技術、威脅辨識能力。美國空軍2020年4月開始於加州愛德華空軍基地測試EPAWSS，包括與其他次系統具相容性，如雷神的AN/APG-82雷達的無線電頻率。

F-15 EPAWSS計畫協調官表示，F-15EX的「鷹式主／被動預警暨生存系統」（Eagle Passive Active Warning Survivability System, EPAWSS）讓飛行員能夠監視、干擾並欺騙敵軍防空系統，使F-15的存活率與實用性大幅提升，進而讓這款致命戰機獲得極佳的好評。

BAE新聞稿表示，EPAWSS結合多重感測器、反制措施、信號處理能力、微電子科技與智慧演算法，進而整合雷達預警、狀況知覺、網際網路定位與自衛等能力。

報導指出，2020年7月，波音取得10年的F-15EX不定期/不定量合約(IDIQ)，最高總金額達229億美元(約新臺幣6444.05億元)。美空軍指出，依據該合約，軍方採購至少144架、最多200架的F-15EX，每架金額約8,770萬美元。

不過，波音隨後聲明，每架F-15EX的單價將低於8,000萬美元，涵蓋戰機、機內電子設備(APG-82、ADCPII、MIDS / JTRS與EPWASS)，以及2台GE-129發動機。

此外，該合約包含8架前製戰機，以供測試使用。根據空軍2月聲明稿，其中2架將於2021年首季末交付加州埃格林空軍基地。依據空軍2021年預算需求，空軍計畫於2022年採購12架、2023年採購14架，2024與2025年皆採購19架。

F-15將取代美國空軍的F-15C/D。F-15EX的開放任務系統，將簡化未來如航空電子套件等次系統的升級程序。美空軍將F-15EX定位為空軍數位設計與工程法的拓荒者。波音持續和美空軍討論，F-15EX未來將在「先進戰鬥管理系統」(ABMS)演習中扮演何種角色；該計畫也會持續研發相關科技，以符合五角大廈「聯合全領域指揮管制系統」(JADC2)戰略。

(中時新聞網)