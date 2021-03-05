台灣電子設備協會今天發布白皮書，理事長王作京指出，希望藉著白皮書發布讓台灣各產業凸顯出設備扮演的角色，期望未來能夠成立半導體先進製程中心，呼籲政府能夠有政策帶動成長。同時，也期望藉由白皮書讓政府對於稅制上能多考慮，並制定「半導體設備產業發展條例」及推動成立「電子設備產業同業公會」。而在產業分類上重新考慮到電子設備的重要性，在學校能夠設一些新的科系，讓半導體專業可以藉著學校培育人才從學生開始。

台灣電子設備協會秘書長王信陽在簡報中表示，台灣電子設備2020年產銷值3246億元，年增13.5％，若產業以自然成長的方式，CAGR約7.8％，2030年台灣電子設備產值約6263億元新台幣；但若有好的政策搭配，CAGR約13％，2030年台灣電子設備產值就有破兆元的機會。

這次白皮書建議政府，因應未來半導體產業成為全球最重要的戰略物資產業，吸引國際半導體設備大廠來台投資組裝製造中心，助力半導體發展，必須要將半導體設備產業列為國家戰略產業，建請相關部會請立法制定「半導體設備產業發展條例」，加速推動半導體設備產業發展。

在租稅優惠上，制定半導體設備產業租稅優惠條例，包括研發投資、人才培訓支出，都能享有營所稅抵減優惠，高階人才、技術投資人技術入股，也能享有所得稅的優惠。而引進國外技術及國際併購，能夠進行補貼。

因高科技產業發展需要，也建請政府允許成立電子設備產業同業公會。主要因應高科技產業發展的需要，政府順應台灣的產業發展與變化，已經從機械工業分業出工具機、紡織機械、塑橡膠機械、流體機械、食品機械等產業分業。希望政府同意修訂老舊的分業標準，讓產業協會與廠商有更多的資源與能量與政府配合，即時鏈結國內及全球的產業發展趨勢，現在正是成立電子設備產業公會的最佳時機。

(時報資訊)