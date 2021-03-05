緬甸軍方周三對示威抗議者進行更激烈的武力鎮壓行動，至少造成38人死於街頭，成為該國自上個月發生軍事政變以來「最血腥的一天」，引發各國撻伐，美國並宣布擴大對緬甸的制裁，將對該國實施貿易限制。

聯合國人權事務負責人巴舍萊（Michelle Bachelet）要求緬甸安全部隊停止對和平示威者進行惡毒的鎮壓。她表示，已有1,700多人遭到逮捕，其中包括29名記者。

聯合國緬甸人權調查員安德魯斯（Thomas Andrews）呼籲將於周五召開會議的安理會，對緬甸軍政府實行全球武器禁運與針對式的經濟制裁。他在報告中表示，各國應該對國營的緬甸油氣公司（Myanmar Oil and Gas Enterprise）祭出制裁，該企業現在已由軍方控制，成為其最大的收入來源。

路透社報導，消息人士透露緬甸軍方在2月1日奪權後數日，曾試圖動用留存在紐約聯準銀行的約10億美元資金，但美國政府已經無限期凍結這些資金。

此外，美國商務部周四宣布對緬甸國防部、內政部，以及緬甸經濟控股公司（MEHL）與緬甸經濟公司（MEC）等由軍方掌控的兩大集團實施貿易限制，根據聯邦文件，這些制裁措施將於3月8日生效。

美國國務院發言人普賴斯（Ned Price）曾表示，華府將進一步採取行動，以應對緬甸政變後暴力衝突的持續升高。這場軍事政變推翻了民選領導人翁山蘇姬。

(時報資訊)