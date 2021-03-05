由於隔夜美股暴跌以及美公債殖利率持續高升，韓股5日收在本周最低點。KOSPI指數收3,026.26點，下跌17.23點，跌幅0.57%。同時韓元也走弱，韓公債殖利率上升。

根據統計，KOSPI本周周線還是有0.44％的漲幅，而前一周也就是二月底那周，周線曾大跌3.05％。

隔夜美股下跌拖累日經表現，那斯達克指數較2月自己所創高點紀錄比起來，已經下修近一成。美國聯準會(FED)的談話，也無法掃除投資人對長天期美債殖利率上升的疑慮。就在FED談話後，美公債殖利率也不給情面地暴升，10年期公債收殖利率在盤中，就最高升至1.5％。

權值股大多數都走弱，三星電子跌0.36％，SK海力士跌1.41％。 網路股Naver與電池製造商三星SDI分別跌3.58％和1.03％。

外資賣超3690億韓元，但韓國散戶卻大買1.2兆韓元。

最新匯價，目前1美元可兌換1,126.1韓元，韓元貶值0.09％。

韓國3年期公債殖利率上升2.7個基準點至1.057％，10年期的也上升1.4個基準點至1.986％。

(時報資訊)