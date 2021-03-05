宏達電(2498)今(5)日公布2月營收，由於工作天數銳減，加上無新產品助攻下，宏達電單月營收掉到2.28億元，寫掛牌以來新低。

宏達電2月營收2.28億元，月減53.7%、年減45.6%，寫下掛牌以來新低，除因為2月工作天數少外，宏達電也未有新品推出；宏達電累計前2月合併營收7.2億元，年減19.7%。

宏達電搶攻農曆春節檔期，其網路及實體門市皆祭出優惠活動，把握首季銷售機會，首先，推出新春送紅包購物金活動，讓全台消費者於HTC網路商店購買全系列HTC手機、VIVE及配件產品都能享有「最高1000元折扣優惠」。除此之外，並重點針對HTC VIVE體驗及銷售門市、VIVE網路商店的消費者提供免抽即送「2000元購物金」及「VIVEPORT Infinity無限下載訂閱服務」優惠，讓消費者可於過年期間暢玩VIVEPORT VR應用商店內數千款優質內容，多項優惠並滿足消費者無法出國的需求以吸引年節買氣。

另外，為奠定台灣科技創新，宏達電2月宣布與新北市重點技術型高級中等學校新北市立新北高級工業職業學校共同合作建置「首間技職中學VIVE培訓中心」業已落成，雙方共同加入「新北創新教育加速器計畫」，展開從基礎教育向下扎根XR人才培育計畫，讓台灣學生能從基礎教育即開啟對虛擬實境的認識，並藉由實作及階段性程式設計課程，邁向XR專業設計人才，結業期滿且成績合格者，並獲得由宏達電所頒發的VIVE VR結業證書，為台灣年輕學子未來升學與就業領域挹注軟實力。

(時報資訊)