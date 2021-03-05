在全球尚未擺脫新冠肺炎疫情之際，石油輸出國組織與其減產盟友OPEC+周四同意4月不提高產量，受此激勵，周五國際原油價格跳漲1美元/每桶，創下近14個月來的最高價。

目前美國WTI期油上漲1.04美元或1.64%，報每桶64.87美元，稍早前最高升至64.94美元。

布蘭特期油目前漲1.24美元或1.86%，報67.99美元，稍早前一度漲至68美元，創下2020年1月8日來新高，周線漲幅可望逼近3%。

OPEC+同意將限產措施延長至4月，俄羅斯與哈薩克則獲得少量的豁免。受此激勵，美國期油與布蘭特期油都在周四大漲逾4%。

Kotak Securities大宗商品部門副總裁Ravindra Rao表示，OPEC+保持產量穩定，顯示該組織希望在恢復正常生產方面採取謹慎的做法。

尤其讓投資人大感驚訝的是，沙烏地阿拉伯決定維持其自願減產的做法直到4月，每日仍將減少100萬桶產油量，即使過去兩個月油價已經上漲。

花旗大宗商品部門出具報告指出，現在是有一連串因素促成各方團結起來，但由此帶動的油價上漲，幾乎肯定將導致各方在4月1日再次開會時改變心意。

印度石油部長Dharmendra Pradhan周五表示，OPEC+決定繼續減產將衝擊買油國的消費者。

另高盛（Goldman Sachs）再度提高油價預測，將第二季布蘭特原油價格預測提高5美元，至每桶75美元，將第三季價格預測提高至每桶80美元。

瑞銀（UBS）將今年下半年布蘭特原油價格預測提高至每桶75美元，將美國WTI原油價格預測提高至每桶72美元。

(時報資訊)