楊丞琳今在《乘風破浪的姐姐2》踢館成功。（樹與天空提供）

楊丞琳今在《乘風破浪的姐姐2》踢館成功。（樹與天空提供）

楊丞琳日前宣布加入《乘風破浪的姐姐2》，與蘇運瑩、曾黎一起的3人踢館組，今（5日）中午播出的節目中，3位姐姐唱跳張藝興〈boom〉，楊丞琳身穿透視珠光上衣搭oversize西裝外套，穩健唱功及霸氣勁舞驚豔全場，最終唱跳俱佳的楊丞琳踢館成功，被淘汰的隊友給她大大擁抱，恭喜並為她加油，而楊丞琳縱使心裡有諸多不捨，仍感謝在兩位姐姐身上學到很多不一樣的東西，表示：「會帶著妳們的祝福繼續下去！」接下來將以新的成團繼續乘風破浪。

楊丞琳今開場先換上一身黑色大蓬袖西裝帶來〈年輪說〉，隊友蘇運瑩、曾黎接連個唱後，她換上個性短上衣，大秀健美腹肌好身材，與隊友齊舞展示。楊丞琳加入節目被網友喻為「最想要看到的姐姐實力」，她表示：「是享受舞台，不會有壓力耶！對我來說雖然我是踢館的身份，但畢竟出道的時間也不短了，都是我的歷練與成長，更要拿出不枉費大家喜愛我那麼多年的實力、搬上舞台，畢竟是踢館也是對其她姐姐的尊重。」她之前曾表示參加節目是想看看個性堅強的自己，最終會不會被逼哭。

楊丞琳農曆年前飛去大陸和老公李榮浩團圓，因隔離14天加上自主管理7天，因此踢館組合體較晚，為了一口氣拚兩個演出，她隔離期間就自己學會全部舞蹈，為保持好的體力上節目，更在隔離酒店做非常多的高有氧運動及肌力訓練；後面自主管理7天，她也隨時跟節目組聯繫，了解隊友進度，楊丞琳說：「什麼東西來我就先學，有調整我也會同步跟進，隔離期間還是要跟上腳步，因為我很怕別人等，所以做好萬全準備，不給人添麻煩。」

她不只與隊友上海、長沙視訊同步練舞，見面合體後更是經驗不私藏、技巧大分享，隊友們頻頻誇讚她帶來了「團魂」楊丞琳表示，有一個舞台讓我可以做想做的事情特別好，更信心喊話：「既然都來了，肯定是要成功的！」2000年以女團4 in love出道的她，這次參加節目再度回到女團狀態，她表示跟出道時不一樣，以前年紀小不懂什麼叫團魂，也沒有團體概念，只覺得有舞台可以讓自己發揮，是一件很好玩、很有趣的事，如今自己心智成熟，懂得人與人之間的相處，更明白互相這件事，在自己發光發熱的同時，在團體裡又能融合彼此的特點，因此組女團對她而言，除了年齡上不同，心態上也很不一樣。

(中時 )