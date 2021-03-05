小說裡的故事往往有個起頭，但一定會有結尾嗎？近日有20位華人小說家參與一項「多向文本」寫作計畫，主題圍繞一個虛構的「錫爾帕夏」車站，由小說家連明偉為故事寫了開端，接著由第二梯次的朱國珍、鍾旻瑞、吳曉樂、路內接棒，情節不一定線性發展，以電子書形式出版，分七個梯次陸續更新發布。負責策劃的聯合文學雜誌總編輯王聰威表示，「最後故事會長什麼樣子，現在真的還不知道。」

《歡迎光臨錫爾帕夏車站》小說開頭是連明偉的〈帝國的子民〉，在5日首先公開，描述一位身懷任務的歷史學家，乘坐火車來到錫爾帕夏車站，然而火車在抵達車站前，突然「劇烈震動」，響起煞車聲，原來有位男子被火車輾過。還沒到車站就出了事，參與第三梯次創作的朱宥勳笑說，「讀到這裡忍不住想：我們真的到得了車站嗎？」

朱宥勳表示，小說或通常有一個結構，在結構之外的部分往往會被捨棄，但在多向文本小說裡，這些結構外的事物反而有機會被保留、發展。有的線索可以順利被後來的作家接續，但有些前人指引的方向，之後也不一定有人敢跟隨，「結構可以像蜘蛛網一樣展開。小說可以比較『野』，也可能會更有趣味。」

參與第二梯次創作的作家朱國珍也以「棒球比賽」來形容多向文本寫作計畫，「這個計畫與其說是20個作家的競技場，對我而言，更像是團隊合作的棒球比賽，重視過程，而非只重視結局，能獲得探索各種想像和可能性的滿足感。」

王聰威表示，參與的每位作家需交出至少2000字的小說，類型不限，雖然是以車站為核心，但車站的不同地點會有不同的氣味，也會發生不同的事，「目前計劃有20位作家參與，其實理想上希望能有100位作家，讓故事不斷擴張，從點到線、從線到面，甚至可以有立體性。」

王聰威表示，非單一線性的「多向文本」由來已久，維基百科詞條內的超連結，就是一種多向文本，用在文學創作上，最常見就是「小說接龍」，例如由瀟湘神、陳浩基等5位台、港、日小說家參與的《筷：怪談競演奇物語》。另一種常見的形式則是讓讀者選擇情節發展，不同答案連結到不同章節和結局的小說。

小說採「E-only」形式出版，除了聯合文學雜誌網站上可付費閱讀，另有電子書版，由聯經出版社、聯合文學雜誌和Readmoo讀墨電子書平台合作推出。王聰威表示，以往的多向文本小說都是一本完整的書，但採用電子書形式，就可以擴張、延展，更有彈性。讀墨執行長龐文真表示，未來每一梯次的小說發布，讀者就會在書封看到標示，更新後就可以看到新的故事。

目前已知參與計劃的作家有連明偉、吳曉樂、路內、鍾旻瑞、朱國珍、張維中、邱常婷、朱宥勳、林育德、鄧九雲，還有十位參與作家的名單尚未公開。

(中時 )