南韓演藝圈近期霸凌事件連環爆，人氣女團April、女偶像穗珍和演員趙炳圭等，有欺壓團員或未出道前的黑歷史等；帥氣男演員金志洙也遭爆出，學生時期長期用言語辱罵人、賞同學巴掌和強迫他人看不雅影片DIY等誇張行徑，讓他馬上在IG道歉。道歉後又遭網友爆料「2011年高三性侵女生」，又掀轟動，但經紀公司立刻闢謠，爆料者才改口，公司也稱會花時間查證，釐清真相。

男演員金志洙帥氣外型，先前演過許多熱門韓劇，在《大力女子都奉順》裡面還是一名正直的警察，豈料近日接連被自稱他同學的人爆料，表示金志洙學生時期對他動手動腳還語言暴力；另一名受害者更指出，金志洙逼他看性愛影片，還要求他邀邊看邊DIY，各種行為讓他們留下心理陰影。

金志洙認了讀書時期霸凌人一事，手寫道歉信稱會好好反省。(圖/ 摘自金志洙IG)

沒想到才剛道歉霸凌一事，又爆出性侵女同學的醜聞。(圖/ 摘自金志洙IG)

對於出道前的黑歷史，金志洙在IG上傳手寫道歉信，一開頭就認錯，「真心向因為我感到痛苦的所有人道歉，對於過去種種惡行，我沒有辯解餘地」，隨後他主演的電視劇《月升之江》也宣布他已退出；但道歉信底下湧入大串留言，其中有一名網友說，「金志洙，還記得2011年高三時，你性侵的女同學嗎？我是她的老公」，還說聯絡他的經紀公司都沒得到回應。

不過，性侵事件引起關注，經紀公司在查證後馬上發聲明，「坊間謠傳出的性侵事件不是事實」，自稱是受害者老公的網友才趕緊道歉，「沒想到會變成新聞」，最後慘遭其他網友砲轟。而金志洙已決定中斷所有演藝活動，好好自我反省，原預計10月入伍計畫也可能生變。

(中時新聞網)