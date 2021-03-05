伺服器機殼廠勤誠（8210）2月合併營收4.37億元，較去年同期成長36.8％，為歷年同期新高，累計前2月營收10.13億元，年增29.3％。

勤誠表示，大型雲端業者需求持續暢旺，帶動2月營收創歷年同期新高，預期第一季營收表現將優於過去傳統淡季。今年以來，儘管整體供應鏈面臨原物料價格上漲的挑戰，公司對今年營運表現仍審慎樂觀。

勤誠預期，隨著客戶庫存調節告一段落，及伺服器CPU新平台轉換效益帶動，來自中美兩大區域之大型雲端客戶的需求將陸續增溫。長期來看，在數位轉型與企業上雲趨勢推動下，伺服器白牌產業受惠各類垂直市場所需的AI、IoT與邊緣運算等雲端運算持續推動需求，預期未來三至五年增長趨勢不變。

勤誠長期耕耘伺服器需求成長最大的白牌市場，並持續投入自有標準品之研發，提供伺服器機殼解決方案，與系統整合商合作研發，出貨至終端大型雲端客戶。隨著今年第四季嘉義廠新產能陸續開出，可望抓住更多市場成長機遇，持續提升全球市占率，保持公司穩健成長。

(工商 )