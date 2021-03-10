中鋼2月營收301億元 創2013年來同期新高 16:042021/03/10 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）2月份合併營收為301.08億元、年增15.53％，創2013年合併報表以來同期新高，累計合併營收為609.26億、年增21.45％。 網家2月營收35.55億元 寫同期新高 農曆年家電買氣挹注 集雅社2月營收灌頂創單月新高 (工商 ) #中鋼 #同期新高 #營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 王品2020EPS4.61元擬配息4.3元 2月營收17億元創同期新高 16:412021/03/10 財經 去年基數低、春節買氣挹注 遠百2月營收大進補 年增逾3成 16:042021/03/10 財經 寶雅受惠春節買氣旺 2月營收年增12.18％創當月新高 14:572021/03/10 財經 美利達2月營收大增6成 早盤歡呼 10:092021/03/10 財經 亞洲藏壽司2月營收2.795億元、年增68.18％，創單月新高 16:192021/03/10 財經 微星2月營收續寫同期新高 04:102021/03/10 證券．權證 永裕2月營收年增11.57％ 創歷年同期新高 15:342021/03/10 財經 《類股》詩肯、客思達-KY上月營收兩樣情 14:332021/03/10 財經 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 財經熱門新聞 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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