2017年市議員選舉時，台南市首度採大選區制，由18區合併為13區，但因選民服務等問題引發反彈，有藍營及無黨籍議員呼籲改回小選區制，部分綠營議員也對選區畫分有意見。（莊曜聰攝）

明年年底就是市議員選舉，南市府民政局16日在議會臨時會提出專案報告，針對議員選區畫分聽取議員意見，上次選舉首度採大選區制，引發關注，昨日出席的市議員多數傾向恢復小選區制，包括藍營、小黨及無黨籍議員，甚至少數綠營議員都有「異見」，市議員蔡淑惠說，6都只有南市採大選區制，拒當試驗品。

縣市合併後，台南市原有18個選區，2017年時選委會以選區沿襲已久，規模大小不一、應選席次多寡不均、且半數選區沒有婦女保障名額等因素，將其合併為13個選區，明年底又要選舉，選委會日前發文徵詢市議員、政黨及市府相關單位對選區畫分看法，意見各異，16日民政局也在議會臨時會提出專案報告。

國民黨市議員蔡育輝表示，4年前調整選區，是當時的市長賴清德為了選舉利益考量，蔡育輝認為，大選區表面上看起來人數多、機會大，但候選人其實得有政黨奧援或經濟後盾才有優勢，這也相對壓縮政治新人或素人出線的機會，還是改回小選區較佳。

選區擴大，使得選民服務難度更高，國民黨籍議員洪玉鳳指出，當初合併選區時，市議會在公聽會上以壓倒性表決反對，但中選會、南市選委會卻把民意當成「狗吠火車」堅持調整，縣市合併前約1萬8千人就有1席議員，合併後每3萬3937人才選出1席議員，議員負擔越來越重，對市民也是一種懲罰。

民進黨市議員陳怡珍說，選區調整後，反而造成立委與市議員選區不一致現象，增加選民服務上的困難；無黨籍市議員許又仁表示，南市立委席次增加、選區縮小，而市議員選區卻反而擴大，他建議可將市區選區擴大、席次增加，偏鄉則縮小選區、減少席次。

南市府民政局長姜淋煌解釋大選區制有利婦女保障名額，也遭多位女議員「吐嘈」，表示自己能靠實力選上，姜淋煌說，會將議員意見轉達，至於能否調回「小選區」，得由中選會決定。

(中時 )