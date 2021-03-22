八德大湳市場至少500攤，日人潮2000人，但八德在地議員段樹文直指市場又髒又亂又臭，點名「不希望變成對岸華南海鮮市場」，要求主管機關經發局加強輔導，經發局長郭裕信強調會加強巡查，也會透過市場硬體改造費用逐步改善。

段樹文說，大湳市場至少500攤，每日人潮1、2000人，周末更是人擠人，但市場又髒又亂又臭，地面柏油路上都累積一層油，擔憂老人家買菜跌倒，水溝也沒清理、廁所衛生也要加強，直言不希望成為疾病溫床「變成華南海鮮市場」，強調衛生最重要，呼籲邀集攤販和管委會開會，改進環境衛生，也建立市場規則。

郭裕信不諱言，市場改建很困難，還要另覓地讓攤商搬遷，「永和市場就是一例！」，在既有地方，市府提供市場硬體改造費用，盡量在不影響攤商營運情況下，幫助市場逐步改善，桃園市經發局市場科跟公所市場管理員也會加強巡查環境衛生。

(中時 )