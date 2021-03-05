在台灣終於收到首批11.7萬劑英國牛津阿斯利康(AZ)疫苗後，疫苗的安全性與效能引發一些疑慮，由於韓國與其他國家發生數個施打AZ疫苗後死亡案例，少部份醫護人員拒絕接種，許多民眾也憂心AZ疫苗的安全性。AZ疫苗目前已有包括德法英日等50多國批准使用，接種人數已達數十萬人，專家認為其防疫功效與安全性良好，除少部份人之外，大多數人都可放心接種。

在台灣被稱為AZ疫苗的牛津阿斯利康疫苗是以一種對人體無害的黑猩猩感冒病毒腺病毒做為載體製造的疫苗。據已驗證的臨床試驗報告顯示，在接種第1劑AZ疫苗後，預防有症狀感染的有效率為76%，如果在12周或更長的時間之後接種第2劑，有效率將達到82%。

歐洲藥管局建議AZ疫苗可以用於年齡在18歲以上的「所有人」，包括65歲以上的年長者。（圖／路透）

《德國之聲》指出，德國已於本周四建議65歲以上的年長者接種AZ疫苗，顯示對年長者安全性受到肯定。英國愛丁堡大學研究顯示，注射AZ疫苗或Biontech/輝瑞疫苗4周後，接種者因感染新冠而住院的情況分別減少了94%和85%，減少住院率的效用甚至高於輝瑞疫苗。

報導說，有不少人擔心AZ疫苗是否能預防變種新冠病毒，該公司的研究顯示，對於英國變種B117，疫苗的有效率與先前的有效率近似，可以達到75%。對首先在南非發現的變種B1351的有效率則「明顯降低」，但具體數據尚不得而知。南非的一項小型研究顯示，該疫苗對輕度和中度的南非變種病毒感染只能提供很少的保護，但是參加此項研究的人中無一死亡、患重症或住院。

世衛組織認為，即便有變種病毒，仍應推薦各國使用AZ疫苗。阿斯利康公司為此也發表聲明指出，該疫苗誘導的中和抗體活性和其他新冠疫苗相當，尤其是在兩劑之間的注射時間優化到8至12周後。

與輝瑞和莫德納疫苗相比，阿斯利康疫苗無需在極低溫儲存，便於運輸，價格相對便宜。（圖／推特@David_Spendlove)

英國生物醫學研究所（Institute of Biomedical Science）專家薩拉．皮特（Sarah Pitt）也向《德國之聲》證實，AZ疫苗對南非變種B1351有一定效力，接種後產生的抗體能夠識別變種新冠病毒的一部分，並對其進行阻斷。美國德州大學微生物學家施培勇(音譯，Pei-Yong Shi)教授則明確表示，在施打了任何被批准的新冠疫苗後都會獲得保護性抵抗力，遠遠好於沒有打疫苗的情況。AZ疫苗研究小組負責人薩拉．格爾貝特（Sarah Gilbert）對BBC表示，阿斯利康疫苗可以防止重症，研究者也正在對疫苗進行改良，以適應南非變種，今秋會有結果。

世衛組織目前建議AZ疫苗針對18歲以上的人群，尤其是患有慢性重症，例如心血管疾病、糖尿病、呼吸道疾病的人以及肥胖症患者更應該接種，因為他們感染新冠病毒後罹患重症的風險更大。但對於患有愛滋病、自身免疫系統疾病的人以及孕婦，尚需更多研究。如果對疫苗中的某種成分曾經有過敏史，建議不要接種，這一點對AZ疫苗以及輝瑞等mRNA疫苗都適用。

歐洲藥管局（EMA)表示，AZ疫苗可以用於年齡在18歲以上的「所有人」，儘管尚無足夠資料顯示其對老年人的有效率，但從接種經驗看來，AZ疫苗也會對老年人有保護作用。蘇格蘭的新研究顯示，接種了第一劑AZ疫苗的80歲以上老人，得新冠重症的數量減少81%。德國疫苗委員會原先建議在本國只對18歲到64歲者注射AZ疫苗，原因是針對64歲以上的人群缺乏足夠的臨床試驗資料。但是3月4日德國疫苗委員會改變了建議，也推薦65歲以上的長者接種AZ疫苗。

在疫苗副作用上，歐洲部分國家有多名醫護人員出現副作用而停止AZ疫苗，但接種數最多的英國沒有此種現象。韓國出現2個疑似嚴重過敏反應案例，其中1名在養老院的50多歲男性接種AZ疫苗20分鐘後，出現口齒不清、頭痛、全身無力等症狀，翌日心臟病發身亡。另一名患有腦血管疾病的63歲男子在療養院接種疫苗後，隔日出現發燒、肌肉痠痛、血壓下降等症狀，送醫後宣告不治。韓國政府表示，防疫部門仍在調查上述2人的確切死因，但據其症狀研判，2人又患有慢性疾病，死因未必是嚴重過敏反應造成。

與輝瑞和莫德納疫苗相比，阿斯利康疫苗無需在極低溫儲存，便於運輸，價格相對便宜。據比利時國務秘書德布里克（Eva De Bleeker）在網上短暫透露的價目表，AZ疫苗價格為每劑1.78歐元(台幣61元)，BioNTech/輝瑞疫苗價格為12歐元(台幣411元)，莫德納疫苗為15歐元(台幣514元)。

【本文提要總整理】

應接種者：18歲以上的「所有人」，包括65歲以上長者。

不建議接種：愛滋病、自身免疫系統疾病、孕婦，以及對疫苗成分有過敏歷史者。

(中時新聞網)