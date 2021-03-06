知情人士今天透露，英國牛津大學的初步研究數據指出，阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，在對抗巴西變異病毒上有效。

消息人士告訴路透社，數據顯示無需為防範巴西變異病毒而改良疫苗。巴西變異病毒株據信源自於亞馬遜雨林的瑪瑙斯市（Manaus）。

阿斯特捷利康與牛津大學雙方均暫未對此置評。

由於研究結果尚未公布，不具名的消息人士也沒有提供AZ疫苗對抗巴西變異病毒的確切有效數據，僅說研究報告的完整結果不久後將發布，可能會在3月。

先前多項研究的初步結果顯示，AZ疫苗對南非變異病毒的有效性低，以致南非決定暫時停用AZ疫苗。

巴西正在對抗嚴峻且已持續很久的第2波疫情，單日染疫死亡病例3日達到1910例，創下新高。

被稱為P1的巴西變異病毒是流行病學家認為導致巴西確診與死亡病例數增加的原因之一，科學界擔憂P1病毒對疫苗有抗藥性。

(中央社)