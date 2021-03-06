苗栗家扶中心扶助的孩子都是來自弱勢家庭。（謝明俊攝）

苗栗家扶中心與全家便利商店、群創光電公司，共同在群創竹南基地廠成立全家便利店，專門提供給家扶中心扶助對象家庭及學生工作，成立12年來，已協助40餘名弱勢家庭及學生度過難關，贏餘並回饋家扶中心幫助其它弱勢學生，來自福建福州的李灼英是第1代員工，靠著在店上班，養大3個孩子，希望未來孩子們可以回饋家扶中心。

這家全苗栗縣唯一的家扶合作便利商店，成立於2009年4月，當初是由家扶中心發想，找來全家便利商店及群創光電公司合作，由全家便利商店協助展店工作，設置在群創光電竹南廠內，店內員工以家扶中心扶助的弱勢家庭家長以及學生們，提供工作機會，協助弱勢家庭及學生渡過難關。

38歲的李灼英來自福建福州，年輕時嫁來台灣，與丈夫生下2個孩子後離婚，丈夫與前妻所生的長子，也由李灼英養育，但由於早期李灼英尚未拿到台灣身分證前，加上語文能力的隔閡，讓李灼英根本找不到工作，養育3個孩子壓力很可怕，讓李灼英只能向家扶中心求救。

2009年10月，李灼英由苗栗家扶中心安排進入全家群聚店工作，從店員開始，2年後，她就升上店長，將近12年間，李灼英靠著這分薪水養活3個孩子，但孩子大部分學費都是靠著苗栗家扶中心補助的學費及獎學金來補足。

這家獨特的便利商店，12年來陸續提供40多名弱勢家庭家長及學生來此工作或是打工，讓弱勢家庭及孩子能有個暫時喘息的機會，李灼英雖然一度離開2年，但又再回到店內擔任店家，她希望未來自己有能力更夠回饋給家扶中心來幫助其它弱勢孩子，也希望自己的孩子長大就業後，也能回饋家扶中心。

(中時 )