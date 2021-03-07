台北市長柯文哲夫人陳佩琪，昨（6）日在臉書提到，政治本是得民心者得天下，但我們卻是得媒體、養網軍、有側翼者得天下。對此，台北市議員羅智強感同身受，認為得側翼、得網軍者得天下，民進黨好像有金剛不壞之身，做什麼壞事都可以理直氣壯。

陳佩琪在臉書表示，公公常在年夜飯時講述228造成他小時的傷痛和困頓生活，沒想到自先生從政後，這一段講述歷史老是被拿出來鞭，被網軍罵「你們家到底有多少個228版本」。陳佩琪說，結婚30年來，每個版本她都聽過，公公講述時都很傷心，但就是老人家抒發一己情緒而已，或許記憶不準、夾雜一些情緒，但就只是一種感情抒發，希望後代了解罷了，且大家不是常說「歷史可以原諒，但不能遺忘」嗎？沒想到先生從政後，沒統一版本就被打成萬惡不赦一樣。

而在社群媒體罵最兇的，陳佩琪指出，是那些臉書圖像有台灣兩字或寶島圖像的，坦言每次看到就很害怕，不解為什麼人民對自己的執政政策有意見，就被說是唱衰台灣？名嘴網軍側翼批評「怎都都沒罵對岸」、「只會唱衰自己」，有時候覺得真是可悲，政治本是得民心者得天下，但我們卻是得媒體、養網軍、有側翼者得天下。

台北市長柯文哲與妻子陳佩琪。（中時資料照片）

對於陳佩琪所說「得側翼、得網軍者得天下」，羅智強深有所感，今在臉書直指，民進黨好像有金剛不壞之身，做什麼壞事都可以理直氣壯，都有一堆不知道那來的匿名帳號說「敢質疑民進黨，你就是中共同路人」。

羅智強表示，側翼、網軍是錢養出來的，側翼護航政府，政府豢養側翼，看起來陳佩琪醫師是有點灰心了，覺得民進黨「萬年執政沒有問題」，不過從歷史來看，政府控制的媒體最後必將失去公信力，民進黨的網軍也將如是，只是時間長短的問題。

最後，羅智強喊話，路很艱難，但在野黨有責任提供一個跟民進黨不同的選項，知其不可而為之，在野黨放棄的那一刻，就是台灣再也沒有民主的時候。

(中時新聞網)