高雄市長陳其邁關心原鄉，他7日走訪那瑪夏區。當地耆老反映，希望能重建男子祭台，陳其邁允諾幫忙。耆老率族人透過歌聲歡迎陳其邁的到訪，並致贈「卡那卡那富族」背心給陳其邁，祝福陳其邁身體健康。

陳其邁說，他關心基礎建設、學校，以及卡那卡那富族舉辦儀式的地方，看如何改善道路、水土保持，希望一次解決這些問題。至於和青年對談，創業部分提供50萬元以下，三年免利息的青創貸款，鼓勵青年回到故鄉，協助部落， 做地方創生與在地就業，包含農業加值的服務、觀光，以及精緻農業的發展。

陳其邁指出，我到此地學習；我們與原住民族是平等、對等的，希望向他們多了解。台灣有16族，在高雄都有，這是其它地方比較少見的，我們有多元文化，他們是土地的主人。他會謙卑學習，學習在地美好的事物。

陳其邁還關心當地交通，到那次蘭溪產業道路修復工程與高134線會勘。

(中時 )