面試是找工作相當重要的環節，除了讓公司了解自己，同時也能認識公司。不過一名女網友分享，近期到某家公司面試時，結束後她去上洗手間，沒想到這時聽見剛面試她的主管在茶水間聊天，談論了幾個關鍵字讓她當下超級崩潰，「沒想過這種情況會發生在自己身上，真的心情複雜」。

女網友日前在Dcard上發文表示，近期到某家公司面試，發生了她想也沒想過的事。她指出幫她面試的人自稱職位是小組長，經過一般的面試流程後順利結束，過程平淡，結束後她便起身走往該樓層的廁所。

當上完廁所準備開門時，卻聽見隔壁茶水間傳來交談聲，聽聲音原PO明顯認出，其中一位是剛剛的面試官，她隱約聽到幾個關鍵字，所以很確定一夥人是在討論自己，「後來還聽到其中一個聲音說，她做過某某工作喔？感覺就不太適合這份工作啊！」讓原PO當下愣住，不知該如何是好。

事後她強調，並不是想特別抱怨什麼，只是自己的經歷被當作閒話嚼舌根，這感覺不太舒服，更說自己沒想過這連續劇般的劇情會真實上演。不過貼文發出後不少網友認為這種事相當正常，原PO不必刻意放大，「其實老實說這也沒什麼，面試完的確常常聽到主管們馬上討論」、「從你文章來看，那個人其實只是針對你工作經驗來表達也許不適合，覺得沒有很誇張」、「不是在講你壞話，只是覺得你不適合而已」。

(中時新聞網)