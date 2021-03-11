有許多求職網站，協助剛畢業的新鮮人找工作，不過一名女網友焦慮分享，最近她狂投履歷，不過都等不到回覆，心急如焚的她隔天打開求職網刷新看是否有收到通知，但沒想到很多她投過的職缺，再她投完隔天就馬上關閉，她直言這情況讓她相當憂鬱。

女網友昨(10日)在Dcard上發文表示，她最近找工作用了很多家人力銀行投履歷，但都等不到回應，雖然系統有通知她公司已開啟信件已讀，但就是沒接到進一步的面試邀約，讓她相當著急。原PO更心碎地說，「雖然公司有已讀，但隔天馬上就關閉職缺的公司好多，是不是看到我的履歷覺得不ok，直接對我關閉職缺？」

這樣的情況讓她相當焦慮，不過大多網有看完貼文後，都認為原PO多慮了，「至於只對妳關閉職缺應該不可能，應該是收到太多履歷夠了就關了」、「原po有點自我中心思想欸，真的多慮了」、「你真的想太多了，看履歷的根本不會記得你」、「妳把自己看得太重要了」。

另外，不少網友推測職缺關閉的原因，「可能是已經找到人忘記關職缺，後來發現還有人還再投履歷，乾脆關掉職缺」、「可能是剛好找到合適的人就關了」，也有專業網友給原PO建議，「如果是待業要找新工作，建議把幾個人力銀行都開啟，可以比較快配對到工作，也可以多使用linkedin。另外，應徵上之後，還是繼續把履歷打開，但只需保留一個就好，算是同時讓業界了解妳」。

(中時新聞網)