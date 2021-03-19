楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》中表現亮眼。（樹與天空提供）

楊丞琳在《乘風破浪的姐姐2》中表現亮眼。（樹與天空提供）

楊丞琳琳最近踢館上《乘風破浪的姐姐2》，擔任張柏芝、袁姍姍、王鷗、楊鈺瑩等人的隊長，楊丞琳在最新一集節目以張靚穎的《BAZAAR》呈現難度頗高的New Jazz舞風，楊氶琳發文笑說：「俺居然難得跳女性化的舞蹈風格，別錯過了。」她此次造型以白色羽毛中空裝性感呈現，不少觀眾欣賞後直呼：「丞琳組好養眼！」她得知後大笑表示，養眼一定是其他隊友負責的，因為自己是唯一沒有露腿、又短髮，「養眼都是靠別人幫忙啦」， 節目播出後立刻登上微博熱搜第二名。

上集節目中，張柏芝因頻頻失誤、自覺拖累整組所有人，在鏡頭前崩潰流淚，隊員們眼見紛紛上前給予安慰，但楊丞琳認為安慰的話講了太多次，所以她反而對張柏芝講：「確實是拖後腿了，但是這個拖後腿不是責怪，是我們看見問題了，所有工作人員、鏡頭大家都看到 。」 不忘補充張柏芝的努力她都看在眼裡，強調自己並不是在責怪，但安慰的話不需要多講，現在唯一能做的就是更努力練習，讓正式表演時不再犯錯。楊丞琳句句點出真相，網友盛讚她不愧是條理清晰的隊長。

對於網友的反應，楊丞琳自覺是個剛柔並濟的隊長，該說真話就要說，該給鼓勵也不要吝嗇，給予更多耐性讓隊員沒有壓力。不過楊丞琳也坦言隊員都是在自己的領域上很有成就的姐姐們，必須要懂得方法去帶隊，找到適合每一個人的溝通方式，讓團隊有凝聚力。在外人看來高度壓力的隊長職務，楊丞琳卻說：「我不會用壓力去形容，反而是讓我有一個機會學習。」

(中時 )