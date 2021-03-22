大陸人氣女神楊冪有「流量女王」之稱，一舉一動都能成為熱搜焦點，近日她參與了陸網流行的「漫畫腰挑戰」，把細腰折成Z字的高難度動作，讓網友全看傻，可現傳出該動作可能導致腰椎退變，對身體有害，楊冪便馬上發文道歉，並呼籲大家要安全健身。

楊冪21日在微博曬出挑戰漫畫腰的照片，只見她上半身趴在地面、大腿則放在椅子上，因為椅子和地板的高低差，讓她的下半身呈現90度角，幾乎折成Z字型，更因為她穿著短半上衣，露出一截纖細蠻腰，零贅肉好身材更是成為焦點，在陸網引發熱議。

楊冪挑戰漫畫腰，得知可能對身體有害，現已刪文。（圖／翻攝自微博）

對於漫畫腰挑戰，就有骨科醫生表示此動作是種「腰椎過伸」姿勢，雖然屬於靜態，不像突然受到外界暴力那麽容易引起椎間關節滑脫，但這類慢速拉伸的腰椎過伸姿勢，卻更容易引起肌肉的持續拉拽而引起拉傷，從長遠看也會增加腰椎退變的風險，提醒大家能不做最好還是不做。

而楊冪也立刻在微博發文道歉，表示自己是一時新奇挑戰，「今天得知做這個動作如果沒有專業老師指導，有可能會對身體有害。非常非常抱歉，由於我考慮不周，造成了大家的誤解，希望大家在範圍內嘗試健康的健身、拉伸動作，希望大家都能身體健康~我以後一定會更加謹慎，再次抱歉。」

楊冪發文道歉。（圖／翻攝自微博）

(中時新聞網)