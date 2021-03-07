台中市霧峰區年58歲楊姓男子4日早上出門後連續兩夜未歸，家人覺得不對勁，於6日深夜12點向警局報案協尋，警方根據楊男手機最後訊號位置定位進行搜尋，7日下午在他機車停放的山區道路平台下方坡地找到他的屍體，懷疑是失足掉落，已報請檢方相驗，並調查釐清死因。

楊男在北坑山區種植香蕉，4日早上出門後就未返家，因為過去他也曾一夜未歸，因而家人不以為意，直到6日深夜家人發現楊男仍未回家，且手機連絡不到人，感覺不到勁，立即報警協尋。

轄區霧峰警分局吉峰派出所獲報後立即出動警員也通報消防局一同尋人，透過楊男手機訊號定位，鎖定北坑產業道路附近搜尋，沒多久就在偏僻無路燈的山區道路一處水泥平台找到他的機車，但在附近搜尋未發現楊男，7日重新搜索才發現他的屍體遭樹葉覆蓋，就陳屍在其機車停放的坡地附近。

由於楊男陳屍地就在其種植香蕉的山坡附近，警方懷疑楊男是到前往農地查看發生意外，警方也報請檢查官擇期相驗，並調查他當天的行蹤及確切的死亡時間與死亡原因。

(中時新聞網)