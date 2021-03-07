2022年將舉行九合一縣市長選舉，國民黨主席將在七月進行改選，現任黨主席江啟臣面臨黨內多位大咖競逐，有媒體人分析，此次國民黨內將進行辯論探討的議題除了「九二共識」和黨的理念價值外，仍缺乏一個很重要的方向，即黨內領導團隊應該注意「夢想的競爭」。

江啟臣今天就任滿周年，黨內對其領導的改革路線出現過許多質疑。但近5年來卻鮮少對「政黨夢想」有過深入討論。

資深政治媒體人7日在臉書粉專「文翔政論」貼文探討該問題指出，從旁觀察國民黨這麼久的時間，發現他們幾乎沒去論述他們的「夢」是什麼？反而在枝微末節的核心理念價值是什麼辯論，比如有沒有九二共識？蔣介石算好還算壞？中華民國是中國還是台灣？黨產是原罪還是時代產物？每次辯論完的下場都是沒結論，互相不接受。

2019年，代表國民黨出戰2020的韓國瑜（左二），出席新北競選總部成立大會，時任黨主席的吳敦義（右）、前總統馬英九（右二）、新北市長侯友宜（中）、前新北市長朱立倫（左）同台加油。（圖/ 資料照，陳君瑋攝）

然而，民進黨一直都給他的支持者們一個「我們正在往台獨路上走去的路」、「我們正在做著反抗國民黨威權統治的創舉」，即便很多事情大家看到民進黨是「說一套做一套」或背後有其他目的在，但他的支持者始終堅信如此。

「文翔政論」稱，比如新出現的所謂「台派」，跟「激進台獨」的近年來開始做了區隔，這些台派們，堅信蔡英文此時做的兩岸和緩作法，不是背叛他們，而是邁向逐漸台獨的必要階段，那個夢還沒「背叛」他們，所以激進派還是會走進投票所投給她。

反而觀察國民黨支持者的特質，沒有「英雄」出現，這些人還真是叫不動，前陣子智庫副董事長連勝文曾拋出「去除英雄主義」，那麼為何會有此一舉呢？問題的核心就在於，現在的國民黨沒有夢想，如果只是「重返執政」這種夢想，除了黨員有這種夢之外，跟一般民眾一點關係都沒有。

國民黨主席江啟臣。(圖/本報資料照)

「文翔政論」還指出，國民黨不妨再思考一下，領導國民黨的是不是一個「很會做夢的人」，這個夢還不能只是虛幻，而是還要看起來會實現，這樣才有人會信。黨內昔日的「英雄」有什麼特質？蔣經國時代有經濟起飛榮景的夢想，馬英九有對清廉政府期待的想像，且是本來日常形象就清廉守法，才有人相信他會清廉。韓國瑜有重返經濟繁景的理想，2018當時能衝上去，也是很多人看到攤商生意活絡的景象，才覺得他有可能讓大家「發大財」。

這是不是代表江啟臣、朱立倫、連勝文、趙少康或任何有意會參選主席的做不到？事實上他們誰都能做到，畢竟都是擁有聲量、政治資源的人，問題在誰會做？怎麼做？下屆國民黨主席的選舉，不是理念的切磋或是黨務改革的切磋，應該是「夢想的競爭」。

「文翔政論」作為黨政觀察者，他希望藍營能思考一個問題，國民黨是不是應該去英雄化？若確實要做，那就需要整黨合作提供一個夢想給人民，就像民進黨那樣，民進黨賣的，不就一個「台灣價值」？在這個夢想上可以任由所有支持者解釋，只要愛台灣，堅信台灣邁向獨立自主的路上走去，都是他們的客戶，多有用的一個「夢」啊！

那國民黨呢？國民黨有「夢」嗎？如果國民黨人自己都不相信、不知道國民黨的夢是什麼，那重返執政始終只能寄望在民進黨貪污腐敗、施政無能的可能性下，但如果民進黨始終恪守本分、兢兢業業，那國民黨是不是要一直在野？