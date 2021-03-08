美國全心醫藥生技(AltruBio Inc., www.altrubio.com)是由台灣起源的一家新藥開發臨床階段生技公司，今日宣佈，其免疫檢查點調節因子neihulizumab(AbGn168H)用於治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病(SR-aGVHD)的新藥開發計畫，獲得美國食品和藥物管理局(USFDA)「快速審查認定」(Fast Track Designation)。此前，neihulizumab(AbGn-168H)用於治療aGVHD，也已獲得FDA認定為罕見病藥物(孤兒藥)。

AltruBio總裁兼執行長周慧泉博士(Judy Chou)表示，我們很高興neihulizumab用於治療類固醇難治性急性移植物抗宿主病的臨床開發，獲得USFDA快速審查認定，這是該臨床開發中又一個重要里程碑，也顯示了儘管目前已有治療這種病症的選擇，但實際上仍存在極大未滿足的醫療需求。相信neihulizumab具有帶給患者真正有意義之臨床療效的潛力，我們會與FDA密切合作，以便在正在進行的臨床試驗中進一步證明這一點。

藥物欲於已有被核准療法之適應症獲得快速審查認定，必須顯示其優於現有療法的潛在優勢。FDA快速審查機制旨在促進新藥開發，加快用於治療嚴重疾病和填補未滿足的醫療需求的新藥的審查。

Neihulizumab是靶向PSGL-1免疫檢查點調節因子，引發長期活化T細胞的耗竭。這一機制已在四種自體免疫性或炎症疾病中進行評估，並在170多例患者中展現其臨床療效的概念驗證及安全性。目前正於SR-aGVHD的第1b期多劑量試驗中進行研究。除了公司發起的SR-aGVHD臨床試驗外，目前還有一項由臨床醫師自行發起，針對一線急性移植物抗宿主病(aGVHD)的臨床試驗在進行中。

(時報資訊)