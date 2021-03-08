警察不只是人民褓姆，更是枇杷褓姆；台中太平是全國最大枇杷產區，每年三月枇杷盛產，顆顆飽滿的黃金果懸掛枝頭，為防制宵小覬覦，太平警分局頭汴派出所也展開「護農專案」勤務，將各枇杷果園、集散場等地串連起一巡邏網絡，並結合民力增加巡邏班次，建立防竊巡邏網，與果農們合作聯防，確保果農一年的辛苦不會白費。

每年3月初至4月中旬是太平地區枇杷生產旺季，由於地理環境、溫(濕)度適合枇杷生產，加上種植技術的創新，品質全國聞名。辛苦一整年的農家們，處處可見全家動員一起採收成果，又因枇杷屬高經濟價值水果，每台斤多在200元上下，深怕有不肖宵小覬覦，太平警分局頭汴派出所每年從枇杷產季開始即規劃「護農專案」，針對枇杷果園、集散場、合作社及包裝場等地點實施重點巡邏、定點守望，協助農家調整監視器、防竊措施及犯罪預防的觀念，無非是讓果農們安心收成、享受成果。

很多果農們在到警方巡邏巡簽，都會用那親切的聲音向員警打聲招呼，並稱「有警察兄弟的幫忙，現在晚上都不用擔心水果會被偷了。」成為警民互動的最佳寫照。

頭汴派出所所長黃思融表示，這段期間邁入枇杷生產旺季，為確保果農們辛勞投入之心血能夠收成，除增加巡邏密度、加強防竊設備外，並結合守望相助隊一同建立綿密的「防護網」，讓果農能夠安心收成，享受辛勞的成果。

(中時 )