北市許姓兄弟5日騎車外出，途中遭遇警方攔查，但因後座弟弟藏有安毒，哥哥以眼神示意「我掩護你」要他逃跑，並丟棄毒品，員警立即「徵用」熱心民眾機車，坐在後座追捕數百公尺，最後逮捕持毒的許弟，並在附近找到被丟棄的毒品、吸食器，訊後依法送辦。
警方表示，許姓兄弟行經北市鄭州、塔城路口，遭遇巡邏員警，延平所員警馬馬美莊、林哲緯、黎和承見兩人形跡可疑上前盤查，後座的許弟見警驅上前，擔心身上毒品被發現，立刻拔腿逃逸，越過附近公園以為員警會體力不支罷手。
不料，途中民眾看員警奔跑，立刻示意上車可加快速度，還有騎腳踏車民眾指路，最終在忠孝西路、西寧北路逮捕29歲許弟。
過程中，員警目睹許將毒品、吸食器丟棄在公園內幫浦站屋頂，警方控制後，從容找出安非他命3.8公克，以及吸食器，許坦承吸食，但未交代來源，警訊後依毒品罪送辦。
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(中時 )
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