男生邀約私下見面要小心！一名13歲少女小芸（化名）去年1月間，接受一名陳姓學長邀約到校園圖書館見面，再被騙到學校女廁，小芸以為只是要抱抱親親，沒想到對方卻脫下內褲，要求幫手淫，雖然小芸極力抗拒，最終仍被硬上得逞，小芸事後向同學訴苦，此案才曝光。陳姓少年被告後，被新北地院依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌起訴。

據了解，事發當日下午4時許，陳姓少年邀約小芸到學校的圖書館見面，小芸以為只是單純學長約學妹見面，便同意赴約，沒想到陳姓少年別有意圖，想與小芸發生關係，便問小芸是否願意與他發生性關係？ 小芸拒絕後，陳姓少年再以「只是到廁所親親抱抱而已」為由，拐騙小芸到學校的女生廁所，進入後就露淫行。

據「自由時報」報導，陳姓少年見小芸與他一同進入女生廁所，就脫下內外褲，要求小芸幫他手淫，還不顧小芸反抗拒絕，對她強行硬上得逞，小芸事後驚恐不已，向同學吐苦水說出此事，其父母後來輾轉得知女兒被侵犯，氣得報警處理。

陳姓少年在少年法庭調查時辯稱，當時僅指侵入小芸下體，對方則小聲地說「不要」，並罵他「白痴」。由於小芸指證歷歷，檢方調查後遂依對未滿14歲女子犯強制性交罪嫌，將陳姓少年起訴。

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(中時新聞網)