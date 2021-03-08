1名爛醉如泥的男子，今天下午持1把小刀，在台東市桂林北路附近閒晃，民眾發現，心生畏懼，向警方報案，由台東分局啟動快打機制，以優勢警力將該名醉漢制伏，帶回偵辦。

台東警分局今天下午2點50分左右接獲報案，稱有民眾持小刀在桂林北路附近閒晃，警方立即啟動快打機制，以優勢警力將該名持刀男子帶回偵辦，並當場查扣所持有之香蕉刀一把。

警方調查，該男子姓方，55歲，酒測值達0.92mg／L，由於爛醉如泥，對於持刀閒晃的原因交代不清，僅自稱是切水果用，警方將深入調查，依法偵辦。

(中時 )