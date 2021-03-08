今（8）日是三八國際婦女節，總統蔡英文祝福每一位姊妹婦女節快樂，也期待在各領域有傑出表現的女性，不必再被當成樣板，不會再看到「女強人」這個詞彙。根據一份最新網路民調顯示，有近5成網友認同蔡總統所言，同時還有6成網友認為，今年台灣女性地位有提升。

蔡總統今在臉書上表示，希望有那麼一天，翻開報章雜誌，不會再看到「女強人」這個詞彙，正如同我們從來不會看到「男強人」這三個字。政府會繼續致力打破性別刻板印象、實現性別平權。讓姊妹們都能勇於挑戰、突破框架，成為自己喜歡的自己，也成為與眾不同的自己。

入口網站《YAHOO》以「38婦女節，你覺得台灣今年的女性地位有沒有提升？」為題，進行網路投票，投票時間為3月8日至13日，截至今日晚間7點為止，已有1萬多名網友參與投票，結果顯示，認為提升很多的網友有24.4%，認為有些提升的有36.1%，認為沒有提升的網友則有23%，另外有16.5%網友沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於蔡總統說，希望有一天不會再看到「女強人」這個詞彙，有16%網友表示非常認同，還算認同的網友則有32.4%，不太認同的網友有15.6%，而非常不認同的有17.9%，另外還有18.1%網友沒有明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

至於政府在實現性別平權的作為夠不夠的部分，有7%網友認為非常足夠，有24.9%網友認為還算足夠，有28.5%網友認為不太足夠，有20.7%網友認為非常不夠，另外有18.9%網友沒有明確表示意見。

(中時新聞網)