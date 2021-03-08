美聯社報導，沙烏地阿拉伯領導的打擊伊朗支持的葉門反政府武裝聯盟周日表示，已出動戰機對葉門首都和其他省份發動新一輪空襲，報復葉門叛軍針對沙烏地阿拉伯重要軍事和石油設施的一系列導彈和無人機襲擊。消息傳出，國際油價創下新高，英國布倫特原油每桶價格漲破了70美元一桶，創下了新冠疫情爆發以來最高石油價格。

沙烏地阿拉伯國家通訊社援引軍隊發言人的話指出："葉門叛軍以平民和民用設施為目標是不能逾越的一條紅線。"

受到空襲的葉門居民表示，他們聽到多次強烈的爆炸聲。整個城市多個建築物冒出濃煙。（美聯社）

這是數月來遭葉門叛軍控制的薩那首次遭到沙烏地阿拉伯戰機轟炸，事態急劇升級，上周日葉門叛軍對沙烏地阿拉伯一個海上石油裝載設施進行襲擊。

美國拜登總統上個月宣佈結束美國對沙烏地阿拉伯領導的葉門戰爭的支持，暫停了向沙國出售武器，這是沙國對葉門叛軍據點進行的首次空襲打擊，

葉門叛軍控制的首都薩那的居民表示，空襲後他們聽到巨大的爆炸聲。不過，目前沒有人員傷亡的報告。據了解，薩那的阿坦和納赫達地區至少遭受7次空襲。

沙烏地阿拉伯官方媒體指出，由於拜登政府決定將胡塞武裝從美國的恐怖主義名單中刪除，這鼓勵了叛軍對沙國的襲擊。 在前總統川普政府最後的日子裏，美國宣佈將胡塞武裝視為為恐怖組織。

葉門胡塞武裝周日向沙烏地阿拉伯石油產業的中心地帶派出無人機並發射導彈，遇襲地區包括沙烏地阿拉伯在拉斯坦努拉(RAS TANURA)一處設施，該設施對沙特石油出口至關重要。利雅德方面稱這是一次針對全球能源安全的失敗襲擊。

胡塞武裝在宣佈上述行動時亦表示，對達曼(Dammam)、阿西爾(Asir)和吉贊(Jazan)等沙烏地阿拉伯城市的軍事目標進行了打擊。

沙國能源部稱，位於拉斯坦努拉的一處儲油設施受到一架來自海上的無人機襲擊。該地區有一家煉油廠，以及全球最大的海上裝油設施。國防部表示，這架武裝無人機在擊中目標前被攔截並摧毀。

沙國防部稱，一枚彈道導彈的殘片落在達蘭(Dhahran)一處居住區附近，襲擊未造成人員傷亡，也沒有財產損失。"這樣的破壞行為並不僅僅是針對沙烏地阿拉伯王國，也是在針對世界能源供應的安全和穩定，進而將目標對準了全球經濟。

(中時 )