台灣觀眾所熟悉、讓明星變裝混於人群中、被拆穿前驚喜現身的日本整人節目《人間觀察綜藝「Monitoring」》（ニンゲン観察バラエティ「モニタリング」）過去曾邀阿部寬、新垣結衣等大明星們演出，當地周刊《FLASH》8日報導，節目原本已敲定前日本桌球國手福原愛（小愛）錄影演出，但在錄影前日臨時取消。

據該刊報導，節目原訂3月4日邀請福原愛錄影，安排她扮成一般人打桌球，突然發揮超強實力，讓其他演出者大吃一驚，但在錄影前一天取消，原因與她近日被《女性SEVEN》、《週刊文春》兩周刊報導的婚變有關。

一名業界人士向《FLASH》透露，即使小愛本人否認，但只要牽扯不倫，就算依原計畫拍攝，最後贊助商若不點頭，拍了也是白拍。正因如此，也有節目工作人員表示「還好是錄影前一天中止」。《FLASH》據一名當地記者意見指出，小愛成立公司「omusubi」即有意將她轉型為藝人，不過不倫疑惑報導帶來極大打擊，建議不如儘速對離婚做出決定，也讓極需借助小愛力量的東京奧運做出對應。

(中時 )