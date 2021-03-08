圖二：台隆手創館日本天音極細省水蓮蓬頭，日本製，經實驗測試，節水率高達35％，2580元。（台隆手創館提供）

圖三：特力屋washclean現代漩沖虹吸式單體馬桶，一體成型設計可有效減少漏水發生，而瓷漆可使表面不易附著髒污，只需小水量就能沖淨。（特力屋提供）

圖四：特力屋前壓式馬桶二段省水裝置，259元。(特力屋提供)

圖五：GRUNDVATTNET活動式洗滌槽，399元。（IKEA提供）

圖六：GRUNDVATTNET水槽墊，準備食物時可放在水槽底部，收集食物殘渣

台灣迎來52年來的降雨新低，缺水狀況短期難改善的現在，不少民眾已提前購買省水裝備，部分居家業者表示相關的商品銷售大幅提升，訴求花幾拜到千元買設備，加上一同落實節約用水的習慣，攜手度過旱象危機。

若想節約家庭用水可從廚房、浴廁兩處做起，特力屋表示可認明省水標章的產品幫助節約用水，而近期具省水標章之產品對比去年同期成長近四成，其中可於馬桶加裝的兩段式沖水配件，可依大小號需求按壓控制出手，即可省下約50％用水量，有效省下水資源;另外挑選馬桶時則建議選購陶瓷材質、一體成形的款式，前者的瓷漆可使表面不易髒，小水量就能沖淨，而後者則可減少漏水現象發生。

台隆手創館有眾多節水蓮蓬頭，在門市陳列成一區，近期相較去年同期銷售約成長一成，其中「日本天音極細省水蓮蓬頭」最受歡迎，有高達615個0.19mm出水孔，在低水壓情況下，比起一般非節水蓮蓬頭，能增壓兩倍以上的水勢，提升高水流量，經實驗測試，節水率高達35％。

IKEA也表示，大多消費者多是於購買廚具、衛浴相關產品時一同安裝省水龍頭、蓮蓬頭等產品，較少單獨更換的情況。但面對這次的缺水危機，品牌推薦於廚房做菜、洗碗時，可利用水槽墊、活動式洗滌槽等商品輔助省水，以後者為例，裝設於水槽中可將洗滌蔬果的剩水，用於浸泡油膩的碗盤，方便清洗時可輕鬆沖掉油污，達到省水的目標。

(中時 )