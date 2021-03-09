台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員彭煥揚與林郁志，日前深夜擔服巡邏勤務，於22時許接獲一位吳姓老嫗報案，稱南屯區向上南路一段需警協助。員警獲報立即趕往現場，發現是位身心障礙者於家中跌倒無法自行起身，彭員使盡全力將該名重達100多公斤的男子抱起，贏得家屬的感謝。

警方指出，員警當日深夜巡邏獲報後立即趕往，到場時見住宅大門敞開，員警進屋查看，見87歲的吳姓老嫗神情無助的站在房間外，另一名61歲體型龐大的中年男子則坐臥在地板上，滿臉疲憊，身旁還有一台輪椅。

員警向前詢問，原來坐臥在地板上的梁姓男子是報案人吳姓老嫗的兒子，梁男因下半身癱瘓，當日20時許從廁所出來時不慎跌坐在地，當時母親已就寢，梁男呼叫了老半天，母親仍沉醉在夢鄉中，直到22時許老嫗起床準備如廁時，才發現兒子坐在地板上無法起身。

警方表示，因老嫗已年長無力將重達100多公斤的兒子扶起，於是報請警方協助。所幸梁男意識清楚且沒有明顯外傷，一開始彭、林2員合力要將梁男扶起身，但是因重量太重且梁男下半身無法施力，光憑雙手的力量還是無法將梁男扶起。

機靈的彭員便蹲在梁男面前，並請梁男上半身靠在彭員身上，雙手架在彭員的肩膀上，彭員使盡九牛二虎之力，同時利用腿部及手部力量成功將重量級的梁男扶起，讓其坐在輪椅上。員警關心詢問梁男是否有受傷需要就醫，梁男表示感謝警方的幫忙，身體沒有大礙不需就醫。

梁男表示，跌倒後已坐在地板上3個小時，原以為要坐到天亮母親起床才會發現，還好有警察趕到現場幫忙，大讚員警的體力驚人，竟能單警扛起100多公斤的自己，家屬也對於員警熱心與積極的服務態度深感敬佩。後續大墩派出所員警也通知社政單位加強關懷訪視。

大墩派出所長葉信良表示，警察的工作除高度危險外，對於體力的負荷也是一大考驗，平日的常年訓練就是為了維持警察良好的體能狀況與逮捕技能，才能應付隨時可能面臨的突發狀況。同時稱讚員警的好體能，多虧他們平時有健身運動的好習慣，隨時讓自己維持在最佳狀態，才能提供民眾優質的服務。

(中時 )