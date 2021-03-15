迷途男童嚎啕大哭警民合力助返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市一名6歲小男童15日清晨5點多，趁家人還在熟睡，獨自一人偷溜出門玩耍，沒想到卻因此迷了路回不了家，站在路邊嚎啕大哭，所幸熱心民眾報案，加上員警鍥而不捨的協助，總算幫男童找到家屬，讓他平安返家。

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇表示，家住楊梅區的6歲劉姓男童，15日清晨趁著家人還在熟睡，獨自跑出門玩耍，沒想到卻因此迷失方向回不了家，徒步走了5公里到了平鎮區的復旦路，邊走邊哭，路過的熱心民眾見狀，趕緊報警協助。

警員董彥和及蕭浥家接獲報案趕抵現場，但男童疑因年幼不會表達，一問三不知，員警只好將男童穿著與特徵，通報勤指中心轉報鄰近分局，清查是否有民眾報案協尋走失的孩子，並詢問附近店家及住戶指認，但仍苦尋未果，員警擔心男童力體力不支，只好先將他帶回派出所安置，充當臨時保母安撫男童不安的情緒。

員警隨後也拍下男童照片，於巡邏時沿途詢問商家、民宅及公寓大廈的保全警衛是否見過這位男童，同時也將男童走失的訊息張貼網路社群平台，請大家幫忙協尋。最後員警順利找到男童家人資料，並將男童帶返家，焦急的家屬見到男童平安無恙，頓時放下心中大石，也對熱心民眾及警方的協助，感到十分感激。

(中時 )