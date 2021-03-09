台中市府捷運故障審查委員會六度審查台北市政府捷運工程局提送「半永久式聯結器故障分析報告」，確認改善方案安全無虞，通車有望。（盧金足攝）

中捷要重新通車了。台中市長盧秀燕9日表示，台中市府捷運故障審查委員會六度審查台北市政府捷運工程局提送「半永久式聯結器故障分析報告」，確認改善方案安全無虞，經過大家努力，「我們可以確定的說，中捷終於可以安全上路了」，至於什麼時候會開始通車？如何通車等方式，「明天上午會由本人親自召開中捷安全上路的記者會」，向市民鄉親朋友報告中捷重新上路的時間。

台中市府捷運故障審查委員會六度審查台北市政府捷運工程局提送「半永久式聯結器故障分析報告」，經北捷局與川崎重工補充測試資料，委員審查，判斷改善後的軸心材料特性、安全係數等均有提升符合設計標準，確認改善方案安全無虞。

對此，市長盧秀燕九日表示，明天將親自舉行記者會，說明通車時間，讓市民在最安全的品質下，順利搭乘捷運。

盧秀燕今日在市政會議針對中捷何時通車表示，感謝由國內頂尖一流的學者專家所組成的台中市政府捷運故障審查委員會替台中市捷運安全把關，這些專家學者一共舉行六次正式的中捷故障審查會，另外的會前會以及各種小會可能也不下十次。

她強調，學者專家舉行會議，為安全把關，針對故障的原因以及安全方案進行分析以及專業的判斷，最後終於獲得一致的共識。

盧秀燕強調，她要特別代表台中市政府及全體市民，感謝所有的專家委員，為中捷安全們所做的安全把關，中捷的營運不是只有安全車廂車體、技術問題，除了車廂車體的安全之外，也針對場站所有乘客的安全把關，感謝警察單位這段時間不斷就所有的安全，包括站體以及民眾乘客的安全進行反恐維安演練。

中捷公司與交通局，這段時間就相關營運問題進行準備工作，她指出，包括行車站務、行政順暢，是一個非常龐大而艱鉅的任務，經過大家終於努力之後，可以確定的說，中捷終於可以安全上路了，明天上午她將舉行中捷安全上路的記者會，宣布重新通車時間。

「至於什麼時候會開始通車？」盧秀燕說， 如何通車等等方式，「明天上午會由本人親自召開中捷安全上路的記者會」向市民鄉親朋友來報告。

(中時 )