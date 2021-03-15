時代力量台中黨部執行長簡嘉佑（左）及南屯區主任吳佩芸（右），強調「台灣不用核能、台中不要核四」立場。（時代力量台中黨部提供）

市議會民進黨團書記長周永鴻說，市府對藍營學者拋出核四遷至台中再啟不置可否？非常不負責任。（陳世宗攝）

前總統馬英九日前表示解決藻礁最好辦法就是重啟核四，香港學者建議可移到台中；台中市長盧秀燕15日面對媒體詢問看法，只是笑笑不回應。時代力量台中黨部強調「台灣不用核能、台中不要核四」立場；台中市政府表示，核四議題屬中央權責，呼籲中央做好能源政策規劃兼顧能源充足與生態保護。

桃園大潭藻礁議題引發熱議，亦讓「重啟核四」討論再度浮上枱面。行政院長蘇貞昌日前指出，核四封存是前總統馬英九的決定，馬英九面對媒體詢問時表示，，解決藻礁爭議最好的辦法就是重啟核四；香港學者甚至評估核四廠移師台中市的可能性。

台中市長盧秀燕15日出席豐原花之道啟用典禮，媒體詢問其對核四移到台中的看法，盧秀燕則笑笑未予以回應。

時代力量台中黨部指出，中火發電機組應以燃氣為主、燃煤為輔，並要求台電提前除役燃煤機組的時程，台中市政府已經用「都計審查」卡燃氣機組一段時間，再這樣下去勢必會延誤「燃氣取代燃煤」的進度，對台中空汙恐再蒙上一層霧霾。

時代力量台中黨部呼籲，市府應該向市民說清楚，會不會把台中的空氣汙染升級為輻射污染？不要執著用都審卡燃氣，阻礙能源轉型；造成中央地方兩敗俱傷，受害的都是台中市民。

市議會民進黨團書記長周永鴻說，市府面對空汙及能源規劃最高指導原則一向都是打中火，甚至不惜以都審阻擋中火為減燃煤設置燃氣機組的規劃；盧市府日前喊出2023無煤城市，卻在文山焚化爐興建新爐，完全是雙重標準。市府對藍營學者拋出核四遷至台中再啟不置可否？非常不負責任。

台中市政府表示，市府為地方最高主管機關，維護市民權益為必要職責，除督促中火減煤減排、汰舊換新，也將針對固定、移動、逸散等各面向，持續推動各項空汙改善措施，由於核四議題屬中央權責，呼籲中央做好能源政策規劃，兼顧能源充足與生態保護。

(中時 )