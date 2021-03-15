台中市府運用優化網站的設計，讓市府拚建設拚經濟的訊息傳遞，更加親和與順暢。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市施政成果網15日正式亮相，配合12大施政發展策略的施政主軸設置分類，包括新國際門戶、交通任意門、幸福宜居城、區塊均特色、健康活力道、清淨新家園、創新創業城、意象新美學、韌性水共生、效能好政府、青秀樂台中及思用型教育等單元，簡單便利展現民眾有感的市政建設。

研考會主任委員吳皇昇表示，市府的施政成果豐碩，應該用更直覺的呈現方式讓民眾一目了然。在經過前期資料盤點後，萃取出適於網頁表現的計畫指標，利用數據圖像化、圖文說明及地圖呈現等進行內容編排，讓民眾可以更以簡單、直觀的方式掌握市政脈動。

首頁彙集近年重要獲獎成績，同時透過地圖點選各區成果供民眾查閱，以幸福宜居城為例，台中蟬聯多年的全國宜居城市第一，不論是興建共好社宅、公托公幼倍增、老人健保補助以及推動「台中美樂地」計畫優化城市公共空間設施，有目共睹的施政成果透過簡單直覺的統計圖形讓數字說話。

富市台中是市長盧秀燕重要政見與政策，從台中國際會展中心動土、產業園區開發、推動促參到招商投資，看到市府的努力與成果。

資訊中心強調，運用圖像視覺化取代傳統大量文字表格，已是現今趨勢，市府將持續優化網站的設計，讓訊息傳遞更加親和與順暢。

(中時 )