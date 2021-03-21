網路平台LINE Today本月中舉行「六都之中，你認為哪裡治安最好？」活動昨天截止，治安最好的是台北市。北市刑警大隊提出資料表示，近半年施政滿意度中，其中治安滿意皆維持在前5名，且2015年起到2020年全般刑案的發生數呈現下降趨勢，破獲率均為6都前段班，重大暴力犯罪全數偵破，民眾感受北市治安狀況良好，確實無誤。

針對新北市在投票初期，一度拔得頭籌，成為治安狀況最良好，北市刑大指出，北市高度都會化，吸引大量就學、就業以及消費之流動人口聚集，以2019年為例，北市緝獲嫌犯4萬2412人，設籍他轄人數就佔總人數51.5％已超過一半，顯示流動人口影響北市治安。

北市刑大表示，日前北市林森北路、錦州街口，發生民眾丟擲汽油彈，轄區分局當天即查獲嫌犯到案，並依殺人未遂、槍砲彈藥、公共危險等罪移送檢方，經法院裁定羈押在案，並針對酒店等業者實施高強度的臨檢，掃蕩背後不法組織。

警方強調，今年起已減速組織犯罪案15件共81人到案，查獲非法槍械15支，局長強調警察局對街頭暴力事件堅持零容忍，絕不容不法份子破壞治安，該局將結合地檢署，強力掃蕩鬧事黑幫及從嚴究辦街頭暴力事件，如有黑幫鬧事，必深入徹查案情，全力偵辦，刨根斷源，嚴懲不法，淨化台北市治安。

(中時 )