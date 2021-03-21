台灣近期頻頻發生槍擊案，國民黨也質疑治安惡化，行政院長蘇貞昌反駁指出，治安不要分藍綠，各地方首長都很重視治安，只要警察有怠慢，一定究責。《LINE Today》近日針對「六都之中，你認為哪裡治安最好？」進行網路投票，最終結果出爐，台北市有20.8％的網友認為治安最好；高雄市則以7.1％吊車尾。

《LINE Today》以「六都之中，你認為哪裡治安最好？」在3月12日到3月20日進行網路投票，最後結果顯示，20.8%的網友認為台北市治安最好；第2名是新北市，獲得17.57%網友支持；桃園市15.93％居第三、台中市15.7％居第四；台南市11.52%居第五；11.38％表示不知道／沒意見第六；高雄市以7.1％吊車尾。

台南、高雄接連發生槍擊事件，引發民眾對南台灣治安的疑慮，內政部長徐國勇11日在立法院內政委員會答詢時表示，以高雄市來講，高雄市從105年到現在，重大暴力犯罪是在下降的，長期來看是進步很多，整體數字也在下降；他認為，如果以治安來評比，高雄也不是最差的。最近他已指示掃蕩幫派、肅槍、肅毒，都會繼續全力掃蕩。

行政院長蘇貞昌9日到立院備詢前也表示，針對高雄近日頻傳槍擊事件，他表示，要有計畫地對犯罪集團擁槍、製槍，嚴以懲罰，立法院也剛通過相關法律修改，他呼籲民眾有發現可疑製槍、改槍工廠，有嫌疑的人都盡量告訴警方，警方一定以維護治安為重。

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《LINE Today》近日針對「六都之中，你認為哪裡治安最好？」進行網路投票，最終結果出爐，有20.8％的網友認為台北市的治安最好。(翻攝《LINE Today》)

(中時新聞網)